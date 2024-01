Il Vespa Club d’Italia al MBE | passione e tradizione in vetrina

(Di venerdì 19 gennaio 2024) Ilanima il Motor Bike Expo (MBE) di Verona con un’invasione di scooterdi tutti i tempi, grazie alla collaborazione tra gli organizzatori dell’evento,il produttore di lubrificanti Liqui Moly e il prestigioso. Dal 19 al 21 gennaio 2024, gli appassionati del celebre scooteravranno l’opportunità di vedere e toccare alcuni dei modelli dello scooter che è stato protagonista di film, servizi fotografici e della Dolce Vita. una selezione di Vespe al Motor Bike Expo Il Richiamo dellaLa, icona intramontabile del patrimonio culturale italiano, non ha mai smesso di catturare cuori e menti coinvolgendo generazioni di appassionati. Questo scooter, diventato ...

Il Lions Club Storici, Artisti e presepisti d' Asti e il Vespa Club Alfieri di Asti danno appuntamento a tutti Sabato 17 dicembre alle 14 in piazza ... (247.libero)

Tra gli eventi per festeggiare l’Epifania che si terranno sabato 6 gennaio a Pisa , quest’anno come novità la Befana porterà i dolci anche ai nuovi ... (laprimapagina)

In apertura, il Vespa Club di Bologna durante i Vespa World Days del 2014 a Mantova ...Vespa sprint 125 abs E5, Prezzo euro 5099,00 f.c. (immatricolazione esclusa), promo euro 4500,00 f.c. OFFERTA VALIDA SOLO SULLA PRONTA CONSEGNA E PER IMMATRICOLAZIONE ENTRO IL 31/01/24. FINANZIABILE.Milano, 19 gen. (Adnkronos) - Leggenda. Mito. Icona. Storicità e avanguardia, spirito antico e moderna maestria si uniscono nello scooter in edizione limitata Vespa 946 Dragon e nell’esclusiva Varsity ...