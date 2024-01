“Il saluto romano non è reato durante le commemorazioni” | la sentenza choc

Leggi su news.robadadonne

(Di venerdì 19 gennaio 2024) Per ilva contestata la legge Scelba, e non èse commemorativo: questo è quello che hanno deciso le sezioni unite della Cassazione sul processo bis per 8 militanti che avevano fatto ila Milano nel 2016 per ricordare Sergio Ramelli, militante del Fronte della Gioventù ucciso nel 1975. In particolare, la decisione della Cassazione si basa sull’articolo 5 della legge Scelba sull’apologia del fascismo, secondo cui il gesto delè un “rituale evocativo della gestualità propria del disciolto partito fascista e i per i giudici è idonea a integrare il concreto pericolo di riorganizzazione del disciolto partito fascista”, si legge nella motivazione provvisoria della Suprema Corte, come riporta la stampa. Per i giudici, quindi, è ...