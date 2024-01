Il saluto romano? Mi fa schifo | però | la lezione di Corrado Formigli alla sinistra

(Di venerdì 19 gennaio 2024) Puntata quasi monotematica a PiazzaPulita, su La7, con la consueta "politica e morale" dia Giorgia Meloni. Si comincia con un servizio in cui l'inviata del programma raggiunge la premier in strada a Roma invitandola nuovamente ad andare ospite in studio, e la leader di Fratelli d'Italia che stizzita per l'insistenza rifiuta. Si prosegue con un focus sul caso di Ilaria Salis, la professoressa italiana in carcere in Ungheria dove rischia una durissima condanna con l'accusa di aver aggredito in strada alcuni esponenti neonazisti. Il padre della donna, intervistato da, parla di torture in cella e diritti negati. La tesi di PiazzaPulita è che tutto questo accade perché la Salis è una attivista di ultra-e che il governo di centrodestra italiano non faccia nulla ...

Nell'ultima puntata della prima settimana del 2024 per Viva Rai2 Fiorello ha ironizzato sulla notizia del giorno, quella per cui ilnon è più considerato reato durante le cerimonie o commemorazioni. "La Russa ha cominciato a fare ilieri sera - ha commentato - . È stato ricoverato per una lussazione alla ...19/01/2024 - 05:47 Lo ha deciso la Cassazione : fare il, se "usato alle celebrazioni non è reato ". Un passo importante, fondamentale nel concetto pieno dell'uso delle libertà personali che dovrebbero essere intoccabili in un Paese ...Come ogni mattina, anche oggi è andata in onda una nuova puntata di "Viva Rai2!", il morning show di Fiorello che in diretta dal Foro Italico suona ...Per la Cassazione il saluto romano non si configura sempre come reato: la battuta di Fiorello durante ViVaRai2, che ironizza sul presidente La Russa ...