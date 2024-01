Il romanzo distopico sul trentesimo anno della dittatura fascista

Leggi su linkiesta

(Di venerdì 19 gennaio 2024) «All’armi! All’armi! All’armi siam fascisti, terror dei comunisti!» Era un po’ di giorni che per le strade bande di giovanotti in camicia nera, accompagnati da qualche riverito reduce antemarcia e dagli sfaccendati di turno (faningott in camisa nera, li chiamava il portinaio Giobatta) marciavano baldanzosi, con quell’innocua aria di sfida che possono permettersi le piccole rotelle di ingranaggi più grandi che donano loro un senso di importanza e appartenenza. Mercoledì sarebbe stato ilanniversarioMarcia su Roma e l’inizio del XXXIdell’era. Milano era addobbata a festa e per ogni dove spuntavano striscioni inneggianti al DVX, fasci littori, bandiere italiane e tutto l’armamentarioretorica patriottardo-. Un rito sempre più triste, ma che ...