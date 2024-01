Il radiotelescopio Meerkat scopre un oggetto misterioso a 39mila anni luce da noi

Scoperto dalun oggetto misterioso decine di miglia di anni luce da noi che potrebbe rivelarsi un Santo Graal dell'Astronomia e consentire di testare con altissima precisione la teoria ...I ricercatori hanno utilizzato i dati raccolti dal, costituito da un insieme di 64 antenne localizzate in Africa subsahariana, una delle quattro strutture che entreranno a far ...Il centro della via Lattea Individuato un oggetto misterioso nella Via Lattea, la galassia a cui appartiene anche il nostro Sole. Sulla natura di questo corpo celeste per ora ci sono solo delle… Leggi ...Un articolo pubblicato oggi su Science ci svela la presenza di un oggetto dalla natura misteriosa all’interno dell’ammasso globulare NGC 1851 ...