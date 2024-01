Il problema irrisolto dello smaltimento dei rifiuti radioattivi

(Di venerdì 19 gennaio 2024) Che coinvolga noi o un altro Paese, il tema del nucleare riesce sempre ad accendere l’opinione pubblica riportandoci a vecchi scetticismi e profondi timori. È accaduto anche nelle ultime settimane, dopo un annuncio da parte del ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica che ha riacceso i riflettori non solo sul nucleare, ma soprattutto sulle scorie a esso collegate. Sebbene da tempo l’Italia abbia chiuso nettamente al nucleare ai fini energetici, la questione rimane attuale e ancora insoluta. A dimostrarlo è il bisogno non più procrastinabile di smaltire correttamente icreando un Deposito nazionale in cui permettere tale processo, in uno dei siti presenti nell’elenco pubblicato dal ministero lo scorso dicembre. Ma da dove arriva questa lista e cosa ha portato l’Italia, come il resto d’Europa e non solo, alla necessità di ...

Il riconoscimento del grande conflitto atavico e. Un conflitto è tale anche se non ... ma intelligenza e capacità di uscire dalla ripetizione per vedere ilsotto altre e nuove ......che dietro il rinvio ci sarebbe solo undi tempi di una giornata al cardiopalma, alcuni ministri raccontano all'Adnkronos che in realtà ad allungare i tempi ci sarebbe il nododei ..."Elsa Fornero ha effettuato un'operazione "on-off" in poche settimane, lasciando, tra l'altro, irrisolto l'enorme problema degli esodati. (ANSA) ...«I comuni pugliesi rischiano di dover imporre un aumento sulla Tari fino al 50% in più a causa del fallimento del Piano regionale dei rifiuti e per l’assenza di impianti pubblici in grado di chiudere ...