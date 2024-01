Il problema è l' indigenza | non la diseguaglianza

Leggi su panorama

(Di venerdì 19 gennaio 2024) Il 5 per cento delle famiglie italiane ha il 46 per cento delle ricchezze nazionali. Ma è normale che in una società ci siano differenze. Il vero obiettivo è aiutare chi sta peggio. I tassi dieconomica non danno segnali di diminuzione, anzi, danno segnali in senso inverso, e questo non è un fenomeno che è riferibile a pochi anni ma ai decenni passati e del quale, soprattutto dopo il Covid e la crisi energetica, se ne possono vedere i segnali più evidenti con maggiore chiarezza. In una analisi della Banca d’Italia si legge che «Il 5 per cento delle famiglie italiane più ricche possiede quasi il 46 per cento della ricchezza netta totale. I principali indici di disuguaglianza sono rimasti sostanzialmente stabili tra il 2017 e il 2022, dopo essere aumentati tra il 2010 e il 2016». Lo studio evidenzia come le famiglie meno abbienti possano contare sul ...