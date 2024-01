Il piano per San Siro | ristrutturare per convincere Milan e Inter

Non sforzatevi di capire. Non c’è niente da capire. È già tutto chiaro e lo era da subito e lo diciamo da un anno che è chiaro. Non c’è soluzione ... (ilgiornaleditalia)

Della serie, non ci facciamo mai mancare nulla. Forza Italia contro Renzo Piano . “Indaghiamo su di lui. È senatore a vita a non può accettare ... (ilfattoquotidiano)

Rfi,strategico: 2,5 miliardicollegare gli aeroporti Prosegue l'implementazione deldi Rete Ferroviaria Italiana (RFI), azienda capofila del settore infrastrutture del Gruppo FS Italiane, ...Rai, il nuovoindustriale fa crollare il valore di RaiWay La Rai ha dato il via libera al nuovoindustrialeentrare nell'epoca digitale. Tuttavia,finanziare nuovi investimenti pari a 225 milioni di euro, che permetteranno di ottenere sinergieun valore di 135 milioni in tre ...A Montalbano Jonico, sono iniziati i lavori di efficientamento energetico nella scuola media Francesco Lomonaco, finanziati con 470mila euro dal PNRR. L'obiettivo è elevare la classe energetica da C a ...PERUGIA - Avanza la partita del Peba, il piano di eliminazione delle barriere architettoniche per le zone interessate dal piano periferie, quelle di Fontivegge e Madonna Alta. Ieri la ...