Il Parlamento europeo chiede di togliere il diritto di voto all’Ungheria

Leggi su linkiesta

(Di venerdì 19 gennaio 2024) Ilha chiesto al Consiglio dell’Unione europea di valutare la possibilità diildinell’Ue. Con una risoluzione non vincolante adottata giovedì – trecentoquarantacinque voti a favore, centoquattro contrari e ventinove astensioni – la plenaria di Strasburgo condanna gli sforzi deliberati, continui e sistematici del governo ungherese per minare i valori fondanti dell’Unione. Gli eurodeputati hanno quindi invitato i governi di ventisei Stati membri (tutti tranne l’Ungheria) ad attivare una clausola secondaria nei trattati europei «per agire e determinare se l’Ungheria si è impegnata in modo serio e persistente nelle violazioni dei valori dell’Unione». Sarebbe un modo per risolvere uno stallo che dura da troppi anni tra le istituzioni ...