Il nuovo ranking ATP di Cobolli dopo gli Australian Open | è in una nuova dimensione

(Di venerdì 19 gennaio 2024) Flavioè stato eliminato dal padrone di casao Alex de Minaur, numero 10 del tabellone, nel terzo turno degli2024 di tennis: si ferma la scalata dell’azzurro nella classifica ATP, ma il tennista italiano ritocca il proprio best, dato che al massimo era stato numero 95 del mondo. Lunedì scorsosi trovava al numero 100 ATP con 617 punti, ma lunedì 29 gennaio scarterà i 9 punti degli ottavi di finale del Challenger di Tenerife 2023, mentre agline ha incamerati 130 (100 per aver raggiunto il terzo turno e 30 per aver superato le qualificazioni). L’azzurro per ora è al numero 76 virtuale della classifica ATP con 738 punti, avendo scalato 24 posizioni ed avendo incamerato 121 punti netti ...