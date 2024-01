Il no di Novak Djokovic ai videogiochi | «Non è un buon uso del tempo»

Novak Djokovic in difficoltà: un film da qualcuno pre visto , da qualcun altro no, ma presente in questo inizio di Australian Open in cui il serbo ha ... (oasport)

avanza imperterrito nel torneo Novak Djokovic agli Australian Open, ma non senza difficoltà. E per uno come lui questa è di sicuro una notizia ... (metropolitanmagazine)

Il ranking ATP aggiornato prima dello Slam 'down under' ATP E WTA, DAL 2024 TUTTO SU SKY 1)- 11055 punti 2) CARLOS ALCARAZ - 8855 punti 3) DANIIL MEDVEDEV - 7555 punti Vai alla ...Il serbosi qualifica per gli ottavi di finale degli Australian Open grazie al successo in tre set, con il punteggio di 6 - 3, 6 - 3, 7 - 6 (7 - 2), sull'argentino Toma's Marti'n Etcheverry. ...Sorpresa: il numero 1 al mondo rifiuta uno sponsor. «Non mi piacciono i videogame». Per la maggioranza dei suoi colleghi è invece lo svago preferito. E allora Forse il vero videogioco è proprio lui ...Novak Djokovic comincia a salire di colpi e si sbarazza agevolmente dell'argentino Tomas Martin Etcheverry, imponendosi in tre set per 6-3 6-3 7-6 e raggiungendo gli ottavi di finale agli Australian O ...