Il motore elettrico | ideologico e parassitario

(Di venerdì 19 gennaio 2024) Sul mercato mondiale dell’auto elettrica, Byd ha superato Tesla. Sul mercato italiano dell’auto, Volkswagen ha superato Fiat. Il primo sorpasso mi dispiace, il secondo mi addolora. Innanzitutto come italiano e poi perché di origine lucana (ho a cuore le sorti dello stabilimento di Melfi), perché guidatore di 500L, perché amante della lingua latina (Fiat non è solo un acronimo, è anche un verbo: “Fiat voluntas tua”). Ci aiutasse ad aiutarla, la Fiat. Smettesse di fare mosse suicide, come puntare sulla 600 tutta elettrica quando gli italiani giustamente il tuttolo schifano. Gli italiani e gli amanti della libertà: il, oltre a patire il freddo come un chihuahua, è un, oltre a succhiare corrente succhia incentivi, dunque tasse, per ...

