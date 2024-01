Il ministro Sangiuliano contro Virginia Raffaele per l’imitazione della direttrice d’orchestra Venezi

La direttrice d'orchestra, che chiede di essere chiamata direttore, è un nome molto caro alla destra, impegnata anche come consulente per la musica del. 'Ma veramente Gennaro ...La direttrice d'orchestra che chiede di essere chiamata direttore è un nome molto caro alla destra, impegnata anche come consulente per la musica del. 'Siccome sono una donna ...Nella seconda puntata dello show la comica cerca riscatto: ospiti Arisa, Lillo & Greg, Massimo Ranieri e tanti altri, bufera per l'imitazione di Beatrice Venzi ...A questo si aggiunge anche il ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, che pare abbia chiesto un intervento al capo struttura Rai, Giovanni Anversa, dopo l’imitazione da parte di Virginia Raffaele ...