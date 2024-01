Il medico racconta alla Fondazione Rinat Akhmetov

Leggi su udine20

(Di venerdì 19 gennaio 2024) come il suo allenamento sportivo lo ha mantenuto forte quando gli ospedali di Mariupol sono stati presi di mira Tutti coloro che hanno vissuto la guerra hanno una storia. Alcuni sono racconti di atrocità nemiche; alcuni sono racconti di perdite e sofferenze devastanti; alcuni sono racconti di sopportazione di ciò che sembra insopportabile. Altri raccontino una storia diversa: racchiudono reminiscenze di gentilezza inaspettata, atti altruistici, coraggio nelle condizioni più estreme e, in definitiva, di speranza. Eppure, per ogni testamento che parla della sopravvivenza a quel particolare inferno sulla terra, una cosa è vera: la guerra non è un gioco. Ma come ha detto il dottor Oleksandr Yaroshenko, primario del sistema ospedaliero regionale di Mariupol al Museo delle voci civili della...