Il massacro dimenticato dei Cristiani armeni nell’ultimo numero di “Intervento nella società”

(Di venerdì 19 gennaio 2024) Si apre con una durissima denuncia di Riccardo Pedrizzi e dell’ex sottosegretario agli Esteri, Alfredo Mantica, la prima pagina dell’ultimodel trimestrale “”, dedicata alla tragedia degli, perseguitati e dimenticati dalla comunità occidentale, un “dramma invisibile”, quello del genocidio nel Nagorno Karabak.lettera inviata come presidente del Cts dell’Ucid, a tutti i parlamentari, e riportatarivista, il direttore di “”, Pedrizzi, chiede di accendere la luce su quella tragedia che sembra non interessare nessuno, “nonostante la cancellazione in atto di millenni di storia, di simboli, di un patrimonio culturale millenario nei territori del ...

Il bolscevismo commise il più grandeumano di tutti i tempi. Il fatto che la maggior ... non potrei dirlo in modo più accurato che ripetere: "Gli uomini avevanoDio; ecco perché è ...... chi accetta ciò è complice del. La nostra Costituzione parla chiaro, all'art. 11 sta ... la Giustizia, la Democrazia e per un a società migliore ha diritto di non essere. La storia ...