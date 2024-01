Il Liceo Manzoni di Caserta vince il progetto “A scuola di mutualità” indetto dalla fondazione Cesare Pozzo

...della provincia di Varese - scuole superiori di II grado In collaborazione con CPL Varese e'... Garavello Info VENERDÌ 23 FEBBRAIO 10.00 - 13.00 Teatro, Via Calatafimi, 5 - Busto Arsizio ......2023/24 con un concerto della sua orchestra la sera del 22 gennaio all'Auditorium: i ... Istituzione tra le più antiche della città, il 'Martini' nacque nei primissimi anni del 1800 come...La presentazione del Progetto, nato per celebrare Alessandro Manzoni a 150 anni dalla morte ... Mazzatinti” – Gubbio (PG), Liceo De Sanctis Galilei – Manduria (TA), Istituto comprensivo “Casalini” – ...SCUOLA Il liceo Cicerone-Pollione di Formia è l'unico in provincia di Latina ad aver attivato per il prossimo anno scolastico il Liceo Made in Italy fortemente voluto dal ...