Il lander lunare Peregrine è ritornato | bruciando | sulla Terra

(Di venerdì 19 gennaio 2024) Nella serata di ieri si è conclusa la missione della sonda. Come previsto è rientrata in atmosfera in sicurezzasull’oceano Pacifico meridionale....

Nella serata di ieri si è conclusa la missione della sonda Peregrine . Come previsto è rientrata in atmosfera in sicurezza bruciando sull’oceano ... (dday)

Nella serata di ieri si è conclusa la missione della sonda Peregrine . Come previsto è rientrata in atmosfera in sicurezza bruciando sull’oceano ... (dday)

Giovedì il mondo ha assistito con tristezza alla fine prematura della missione spaziale delPeregrine, progettato per esplorare la Luna e stabilirsi sulla sua superficie. Dopo più di una settimana nello spazio, il veicolo spaziale privato ha subito una grave perdita di ...Abbiamo mandato sonde , bandiere ,e astronauti sulla Luna. E se poi, per qualche decennio, l'interesse era sembrato scemare, negli ultimi anni l'esplorazioneè tornata in auge , e in ...19 GEN Il lander JAXA SLIM ha toccato il suolo della Luna, successo per la missione giapponese 19 GEN AYANEO AM02: un Mini PC gaming con AMD Ryzen 7 7840HS travestito da Nintendo NES 19 GEN Apple ...Segnale perso, navicella distrutta nell'atmosferaMilano, 19 gen. (askanews) - Missione fallita per Peregrine, la navetta privata costruita da Astrobotic per la Nasa che avrebbe dovuto raggiungere la..