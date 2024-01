Il giorno della Memoria ricorda anche il genocidio palestinese | la Anpi Firenze si dissocia

(Di venerdì 19 gennaio 2024) La manifestazione per il, organizzata dalla sezione di Bagno a Ripoli () dell’Associazione Nazionale Partigiani, ha suscitato polemiche per aver paragonato ilebraico perpetrato dai nazisti aldel popoload opera di Israele. Tale confronto è stato criticato per la sua presunta mancanza di sensibilità morale.l’provinciale disi èta con un comunicato, sottolineando la mancanza di logica in tale comparazione. Enrico Fink, presidenteComunità ebraica di, ha espresso il suo disappunto,ndo che la Giornata...

Secondo le indiscrezioni, Diana sognava infatti che fosse Harry a indossare unla corona , considerandolo come il possibile "buon Re Harry". In occasione dell'anniversariomorte di Diana,......delle Borse europee con il podcast automatico creato con AI Anchor La Borsa oggi in video La redazione di Radiocor cura ogni- dal lunedì al venerdì - un video con i dati fondamentali...La perdita del padre e l’esempio della madre, i campionati vinti e l’impresa con il Lecco, gli aneddoti con Berlusconi e Galliani: l’intervista al numero ...Utilizziamo tecnologie come i cookie per memorizzare e/o accedere alle informazioni del dispositivo. Lo facciamo per migliorare l'esperienza di navigazione e per mostrare annunci personalizzati. Il co ...