Il Giappone si prepara a conquistare la Luna con il lander Moon

(Di venerdì 19 gennaio 2024) Ilsi (ri)lacon la sua sonda SLIM (Smartfor Investigating) e, soprattutto con "Sniper", questo piccolore che, se tutto andrà bene, nella notte tra sabato 20 e domenica 21 gennaio 2024, scenderà sul suolo del nostro satellite naturale. Tokyo spera che la messa a punto della tecnologia di alggio possa finalmente portare al successo dopo i primi tentativi andati male, in un'impresa in cui sono molti ad aver fallito.Stati Uniti compresi dopo che, di recente, la sonda privata Peregrine di Astrobotic, a causa di un problema tecnico e della perdita di carburante, ha mancato l'obiettivo ed è stata costretta a tornare sulla Terra e "suicidarsi" ...

Sarebbe il quinto paese a portare a termine un al Luna ggio. Il lander è soprannominato moon sniper per la grande precisione nell'atterraggio (wired)

Con numerose startup spaziali nel settore privato , ilmira anche a inviare un astronauta sulla Luna come parte del programma Artemis della Nasa e contribuirà a missioni internazionali. Con ...... dialogante con la Corea del Nord, si è passati al conservatore Yoon Suk - yeol che ha molto rafforzato l'alleanza militare con gli Stati Uniti operando anche un disgelo col. Di certo non ...Il gigante automobilistico giapponese sulla base della forte richiesta soprattutto di modelli ibridi punta a produrre quest’anno un numero record di veicoli ...Anche nel Sol Levante inizia la stagione 2024 con il nuovo calendario. In Medio Oriente, Dopo la 12H del Kuwait a dicembre, la 24H Series prosegue la serie ad A ...