Il Giappone esulta | Moon Sniper è atterrato sulla Luna

Commenta per primo Il 2024 parte col piede giusto per Maurizio Sarri . Un po' meno invece per Daichi Kamada , che non è stato convocato dalper la Coppa d'Asia , in programma tra gennaio e febbraio. Il tecnico della Lazio non dovrà così perdere per oltre un mese il centrocampista nipponico, per via dei tanto odiati impegni delle ...De Giorgi: "Bene tutti". Il commento di De Giorgi è eloquente: Contro la Slovenia non ti ... Bene così, ora pensiamo a chiudere bene cole poi andremo a giocarcela in Polonia. Top scorer ...Il lander giapponese Slim è sulla Luna con la missione Slim: dopo una discesa durata 20 minuti, il lander ha completato il suo atterraggio. E' quanto indicano ...Il lander Slim è atterrato con successo sulla Luna, rendendo il Giappone il quinto Paese al mondo ad atterrare sul satellite. La sonda invia dati alla terra ma il team della missione spaziale deve ver ...