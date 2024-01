Il corpo durante la notte

Leggi su lortica

(Di venerdì 19 gennaio 2024) Giorno e, Veglia e Sonno sono eventi che facciamo per vivere. Sono eventi naturali governati dall’ipotalamo, un centro nervoso del cervello. Noi non ricordiamo il momento preciso del passaggio dalla veglia al sonno. Noi ci mettiamo in condizione di dormire, ma la decisione di entrare nel sonno non e’ nostra. E’ l’ipotalamo che decide il momento di perdita di conoscenza e cadere nel sonno. Così succedera’ nell’atto della morte. Ma perché si deve dormire? Dormire è essenziale per la vita biologica e psichica. Dormire almeno 5 ore ogni giorno è vitale. Conosciamo ora cosa succede nel nostrola. Ilumano ha una sua diversa fisiologia tra il giorno e la, tra la veglia e il sonno.laabbiamo un diverso ...