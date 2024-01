Il cordoglio di Finale Emilia per la scomparsa di Daniele Rubboli

"Esprimo ildi tutta l'amministrazione " dice l'assessore alla Cultura del Comune diEmilia, Elisa Cavallini " per la scomparsa di Daniele Rubboli, grande amico diEmilia, ...Anche perché l'attrice è una delle candidate più papabili alla vittoria. Beatrice ha ... Proprio Dayane Mello, in segno di solidarietà, ha deciso di rivolgere un messaggio diper ...“Esprimo il cordoglio di tutta l’amministrazione – dice l’assessore alla Cultura del Comune di Finale Emilia, Elisa Cavallini – per la scomparsa di Daniele Rubboli, grande amico di Finale Emilia, ...Con grande dispiacere apprendiamo la notizia della morte di Angela Paoli, moglie del collega giornalista ufficio stampa della Provincia di Lucca, Luciano Gallo. E' difficile trovare le parole anche pe ...