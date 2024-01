Il consumo di tabacco diminuisce nonostante gli sforzi dell’industria del tabacco per compromettere i progressi compiuti

...9 anni (il fumo dila riduce di 2,2 anni). Lo studio Global Burden of Disease (Gbd) ha ... come la dieta mediterranea; ridurre ildi carne rossa fa bene alla salute personale e a quella ...... che rispecchiano le raccomandazioni già note di OMS e IARC: "dieta ricca di carne rossa, povera di frutta, ricca di sodio e povera di latte [], ildi alcol e l'uso di". Tutto questo ...L'inflazione riserva ancora sorprese nel Regno Unito. Dopo aver registrato progressivi cali a partire da febbraio 2023, l'indice dei prezzi al consumo è tornato a registrare un rialzo ...Fumatori in calo nel mondo secondo l'Oms. In Italia fuma il 22,4 per cento delle persone sopra i 15 anni. In aumento le fumatrici in Europa. Allarme per l'uso di sigarette elettroniche tra i minori ...