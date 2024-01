Il consumo di gelato in Italia vale 5 miliardi di euro Formazione e digitalizzazione le sfide I dati del Sigep

Leggi su ildenaro

Un settore in cambiamento, dinamico e reattivo nell'adattarsi ai nuovi stili di vita e modelli di: è quello delartigianale che, con circa 39.000 tra bar-gelaterie, gelaterie-pasticcerie e gelaterie "pure", impiega oltre 90.000 addetti per un fatturato complessivo che sfiora i 5di. Il comparto è in buona salute, ma – al pari degli altri Pubblici Esercizi – si trova al centro di nuove dinamiche di sviluppo che spingono le imprese a un impegno continuo per tenere alto il livello della qualità e dell'innovazione di prodotto e di servizio. Temi, questi, di cui si discuterà al, il Salone Internazionale della Gelateria, Pasticceria, Panificazione Artigianale e Caffè in corso dal 20 al 24 gennaio a Rimini, giunto alla sua quarantacinquesima edizione.