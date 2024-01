Il calo ponderale degli ascolti televisivi

Leggi su giornalettismo

(Di venerdì 19 gennaio 2024) La domanda da cui è partito questo monografico di approfondimento di Giornalettismo è: “La televisione tradizionale è ancora in grado di condizionare i nostri comportamenti e le nostre scelte?“. Per poter avere una risposta concreta, basata su dati consolidati, occorre prendere in esame diversi parametri. A partire dagliTV. Con il passareanni, ilè stato piuttosto evidente: trasmissioni che esultano per lo share (e per aver sconfitto, in una determinata fascia oraria, un programma concorrente su un’emittente concorrente), ma che non fanno i conti con i reali numeri della fruizione. Perché questo è l’indicatore principale per capire se questo media audiovisivo sia realmente in crisi. LEGGI ANCHE > Sono sempre meno gli italiani che guardano il telegiornale Per fare un esempio tangibile di ciò di cui stiamo ...