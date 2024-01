Il calendario dei preti “lo comprano protestanti | appartenenti al mondo gay | signore… La moglie di un pastore lo compra per regalarlo al marito” | parla l’autore Piero Pazzi

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 19 gennaio 2024) Spoiler: se qualcuno pensava che i sacerdoti protagonisti deldeifossero dei veri sacerdoti rimarrà deluso. Non lo sono, o meglio, solo qualcuno lo è. “Lo lascio concludere all’occhio di chi vuole vedere”, racconta oggi al Corriere della Sera, archivista e fotografo sessantacinquenne, ideatore delda migliaia di copie l’anno in vendita dal 2003. Un oggetto di culto, soprattutto per gli stranieri, in bilico tra sacro e profano: nato per caso –aveva realizzato quello dei gondolieri su Venezia e cercava un simbolo altrettanto forte per raccontare Roma -, è ancora oggi un fenomeno di cui scrivono i giornali di tutto ile ciclicamente entra in tendenza sui social. Sulla copertina deldei ...