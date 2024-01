IIA | Rotondi | “In contatto con sindacati e rappresentanze dei lavoratori”

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 19 gennaio 2024) Tempo di lettura: < 1 minuto“Sono in costantecoie ledeidell’Industria Italiana Autobus e dunque la mia precisazione non è rivolta a loro bensì all’opinione pubblica: vorrei precisare che il governo condivide totalmente la missione pubblica dell’azienda, ed è attento come non mai all’evoluzione di una situazione aziendale che è stata oggetto già, in pochi mesi, di tre tavoli istituzionali presso il ministero , e di un intervento di rifinanziamento che ha evitato, prima dell’estate, esiti traumatici”. Così l’Onorevole, Gianfranco. “La rappresentanza parlamentare irpina ha unitariamente rappresentato al governo la propria preoccupazione, e presto incontrerà il ministro Urso, che sta seguendo personalmente la vicenda – continua ...