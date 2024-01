I tifosi del Napoli esultano | arriva l’indizio social | “Manca poco”

(Di venerdì 19 gennaio 2024) I supporters delpossono guardare con speranza al prosieguo della stagione: l’annuncio suinetwork fa ben sperare Dopo la vittoria delin semifinale di Supercoppa, il tema più discusso è senza dubbio il cambio modulo. Mister Mazzarri ha infatti optato per un efficace quanto insolito 3-4-2-1. Il risultato positivo contro la Fiorentina ha inevitabilmente indotto gli addetti ai lavori a discutere sul fatto che questa nuova disposizione tattica possa essere quella definitiva da qui al termine della stagione. La difesa a tre è stata sicuramente forzata dalle tante assenze alle quali ilha dovuto far fronte. Quindi è possibile che il 4-3-3 non venga accantonato del tutto. Tuttavia la possibilità che si scelga di puntare totalmente sulla difesa a tre apre inevitabilmente a nuovi scenari, ...

Nonostante la vittoria in Supercoppa , i tifosi del Napoli criticano l’arbitro La Penna per il rigore concesso alla Fiorentina. La vittoria per 3-0 ... (napolipiu)

L'ultimo acutoModena al Barbera risale al 2014/15 in Coppa Italia: il Palermo di Iachini, ... Rimani sempre aggiornato su Palermo PROVA L'APP DEI.... E' GRATIS Scarica ......dunque la parola fine all'episodio che ha scatenato le reazioni deioltre che dello stesso . "Solo un botta e risposta" "Siamo in una fase interlocutoria anche della dialettica. Il bello...33' - Lancio splendido di Bastoni per Lautaro, il Toro calcia da fuori impegnando Provedel che non trattiene il pallone e deve rifugiarsi in corner con un pugno per evitare il tap in di Thuram. 30' - ...I tifosi della Sampdoria hanno voluto rendere omaggio al gemellaggio con il Parma. La Gradinata Sud poco prima del match contro i gialloblù ha esposto lo striscione: «Passano gli anni ma non cambia la ...