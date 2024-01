I pronostici del weekend 20-21 gennaio | Serie A e campionati esteri

Leggi su ilveggente

(Di venerdì 19 gennaio 2024) Idel, in campoA, Bundesliga, Liga, Eredivisie e Premier League, mentre la Ligue 1 lascia spazio alla Coppa di Francia. LaA torna in campo nelcon un programma ridotto per via delle Final Four di Supercoppa Italiana con il capitolo finale previsto per lunedì in Arabia Saudita. Tra le partite che si giocheranno regolarmente tra sabato e domenica riflettori puntati in modo particolare sullo stadio Olimpico dove ci sarà l’esordio sulla panchina della Roma di Daniele De Rossi che in settimana ha preso il posto dell’esonerato Mourinho. L’allenatore del Marsiglia Gattuso (LaPresse) – IlVeggente.itTra le le favorite per la vittoria ci sono PSG e Monaco in Coppa di Francia e il Real Madrid che ha un impegno sulla carta agevole contro il fanalino di coda della Liga, ...