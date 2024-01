I Principi Harry e William non si parlano più | ecco perché il rapporto è definitivamente compromesso

(Di venerdì 19 gennaio 2024) Cosa succede fra? Secondo alcune fonti, i duenon sipiù. Ormai ilfra i due eredi di Re Carlo III è totalmente? In tanti – dopo il divorzio dalla Famiglia Reale – aspettavano cheWindsor parlasse dei retroscena di Buckingham Palace e in effeti nel...

Attualmente, oltre a William, la lista include anche la regina Camilla, i, Andrew, Beatrice, Anne ed Edward. Spunta il nome del Principe. E così, in alcuni scenari che, va detto, ...Molto avvenente, è particolarmente attivo sui social ed è noto come il "principedel Brunei". Anisha Rosnah binti Adam , 29 anni, commoner, è la nipote di uno dei consiglieri del sultano. I due ...L’unica cosa che il palazzo ha fatto trapelare è che non si tratta di una forma tumorale, mentre i bene informati sono convinti che sarà la stessa Kate a dare dettagli quando sarà pronta a farlo ...Il principe Harry potrebbe aver saputo della malattia di re Carlo dai media piuttosto che essere informato dal Palazzo stesso. Secondo quanto riferito, il duca di Sussex sarebbe stato tenuto ...