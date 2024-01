I paesi baltici corrono ai ripari dalla minaccia russa Ma così una guerra è sempre più vicina

(Di venerdì 19 gennaio 2024) Estonia, Lettonia e Lituania hanno raggiunto un accordo sulla creazione di una «linea di difesa» al confine con la Russia, che fapiù paura a quasi due anni esatti dallo scoppio dellain Ucraina. La notizia dell'intesa è stata riferita dal ministero della Difesa estone. «Gli Statihanno accettato di creare una linea di difesa baltica lungo il confine orientale. È imperativo usare il tempo con saggezza per aumentare la prontezza della difesa», ha detto il ministero in un post sulla sua pagina X (ex Twitter). Il ministero della Difesa dell'Estonia ha chiarito che l'accordo linea è stato firmato oggi a Riga dai capi dei dipartimenti della difesa delle tre repubbliche. Lo scopo della creazione di una «zona difensiva» nei prossimi anni sarà quello di «scoraggiare e, se necessario, difendersi da una ...

