I motivi per cui non dovremmo mai smettere di giocare sono davvero tanti

(Di venerdì 19 gennaio 2024) È difficile comprendere perché da grandi vogliono farcidi. Già, il più delle volte il gioco sembra una prerogativa dei bambini e l’antitesi del dovere. Di fatto, invece, il gioco è fondamentale per diverse ragioni e alcune ce le siamo fatte spiegare da esperti in settori diversi. Ovviamente quando parliamo di giochi per adulti non facciamo riferimento a quelli d’azzardo e in generale a tutte quelle attività (o modalità, come l’abuso) che, sebbene ludiche, finiscono per danneggiarci. Il gioco ci fa evolvere come essere umani Sì, anche da grandi il gioco ci aiuta a evolvere, a cambiare. Di più: secondo Antonia Chiara Scardicchio, docente di Pedagogia all’Università "Aldo Moro" di Bari, è «assolutamente necessario per la salute psichica oltre che fisica». Che si tratti di giochi da tavolo o sportivi, «accediamo a un "upgrade" di noi ...