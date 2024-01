I lupini sfidano la soia nel mercato mondiale delle proteine vegetali

Leggi su linkiesta

(Di venerdì 19 gennaio 2024) Un autore latino ha scritto che i soldati romani hanno conquistato la Britannia mangiando. Magari avrà pure esagerato, ma basta questo per avere un’ideagrandi proprietà nutrizionali del legume che in Portogallo chiamano «frutto di mare dei poveri». E in effetti, dai fasti dell’impero, isono diventati poi nutrimento per le fasce della popolazione meno abbienti, grazie al prezzo basso a fronte di un alto apporto di, in alternativa alla carne più costosa. Fino alla quasi totale scomparsa dalle nostre tavole sempre più ricche di bistecche e latticini. Fatta eccezione per alcune regioni del Centro Sud, dove iin salamoia guadagnano la scena come snack negli aperitivi o solo durante le feste di Natale. Ma ora che il prezzo dellaimportata è ...