I Green Day suonano nella metro di New York | fan in delirio | l’ultima follia del Jimmy Fallon Show

(Di venerdì 19 gennaio 2024) La popolare punk rock band prima si è posizionata alla fermata del Rockfeller Center, poi è salita direttamente sui vagoni dellacontinuando a esibirsi in compagnia del conduttore TVGrande sorpresa per i passeggeri dellapolitana di New, che hanno potuto assistere a un concerto improvvisato e ovviamente gratuito deiDay, nei pressi della fermata del Rockfeller Center, esibizione poi proseguita anche all’interno di un vagone mentre il treno sfrecciava da una fermata all’altra. Ad aver organizzato lo specialeè stato il conduttore televisivo, che li ha accompagnati dal vivo con il tamburello per il suo omonimo. Esibizione a sorpresa deiDay ...

nella loro carriera oltre trentennale hanno sempre fatto quello che meglio sanno fare e questo l'hanno fatto anche in "Saviors". Un disco che vede la band di Billie Joe Armstrong e soci ..."Via i telefoni!" ha urlato Billie Joe Armstrong ai 1100 fan accalcati ieri sera all'Irving Plaza di New York per il concerto - festa deiorganizzato da SiriusXM per l'uscita di Saviors . "Metteteli via! Godetevi il momento. L'ultima cosa di cui abbiamo bisogno è che quel cazzo di Elon Musk si lamenti di qualcosa" Si riferiva ...Uno dei concerti più esplosivi del 2024 si terrà il 16 giugno all’Ippodromo Snai La Maura di Milano, quando i Green Day riporteranno il loro rock nel nostro Paese di fronte a decine di migliaia di fan ...Durante il breve concerto la band ha eseguito alcune cover e anche dei brani del nuovo album Saviors, in uscita oggi, 19 gennaio.