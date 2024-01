I fronti aperti in Medio Oriente | dal Mediterraneo all’Oceano Indiano | guerre | terrorismo | lotte per procura

Il generale che ha guidato le forze alleate in Iraq e Afghanistan spiega al Corriere della Sera quello che può succedere in Medio Oriente Meglio di ... (notizie)

fronti di guerra aperti , fronti di guerra possibili, economie in crescita e altre in caduta libera, una platea potenziale di 3,7 miliardi di ... (ilfattoquotidiano)

Luigi Sbarra , segretario della Cisl, in un’intervista ad ‘Avvenire’ parla della Manovra e di un tema molto delicato come quello delle pensioni. Il ... (notizie)

Kiev in affanno - tanti i fronti aperti – Ascolta

(Adnkronos) – The post Kiev in affanno, tanti i fronti aperti – Ascolta appeared first on il Giornale dell'Umbria - il giornale on line ... (giornaledellumbria)