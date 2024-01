I credenti musulmani europei sono liberi di essere politicamente corretti? L’intervento di Pallavicini

(Di venerdì 19 gennaio 2024) Secondo i maestril’instabilità esteriore inizia quando le forze della disgregazione corrompono l’ordine spirituale ostacolando la comunità deie dei cittadini a vivere, studiare, lavorare, amare le famiglie e gestire le proprietà con l’intenzione di servire l’intelligenza della loro fede nella ricerca della Misericordia del Signore dei mondi. L’instabilità colpisce lo spirito, l’anima e la salute di ogni persona. La mancanza di sicurezza mette in pericolo l’integrità fisica; la propaganda aggressiva e disonesta confonde il pensiero e impedisce la comprensione e la comunicazione tra le persone; la strumentalizzazione e l’abuso della religione corrompe la natura e la prospettiva della sensibilità spirituale. In Europa, il quadro normativo (rule of law) argina le possibilità negative provocate dalle crisi e dalle emergenze ...

Il primo punto in comune sarebbe la visione di Hasan al - Banna , fondatore dei Fratelli, ...storia) in modo da rendere l'amicizia tra questi due rami un dovere per tutti i veri, ...... sostiene un programma di sviluppo dell'Unione Fraterna dei(Union Fraternelle des ... Padre Bidaud decise di radunare un gruppo di dodici volontari, sei cristiani e sei. Obiettivo ...Hugues Vigier, avvocato di Karim Benzema, è intervenuto a RMC Sport parlando della situazione del suo assistito. Tra i temi trattati anche le dichiarazioni dello scorso ...Karachi (Agenzia Fides) - Da oltre quarant’anni i missionari della famiglia di san Colombano – sacerdoti, suore, missionari laici – sono al servizio del popolo pakistano. "Crediamo che Gesù ci abbia c ...