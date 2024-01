I concorrenti del Grande Fratello | “sanno tutto” | cosa avrebbero scoperto fuori dalla Casa

(Di venerdì 19 gennaio 2024) Ilha deciso di fare uscire i veterani dellaper regalargli un giro in Spa. Al loro ritorno però, alcuni di loro sono rientrati con un carico di informazioni interessanti che hanno voluto condividere con gli altri. Idel: “”,hannoEccorivela... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Per qualcuno è stata una giornata rilassante e carica di spensieratezza, ma per un’altra persona ieri non c’è stato nulla per cui divertirsi e ... (tuttivip)

Grande Fratello: "sanno tutto", cosa hanno scoperto fuori Ecco cosa rivela il VicoloDelleNews a tal proposito: Quando sono rientrati dalla " gita fuori porta" sono apparsi alquanto ...... partiranno in sfilata lungo le stradepaese. Una giuria composta dai veterinari Natascia Di Filippo , Rolando Ciambotti e Annamaria Rotellini , valuteranno infine gli animaliin base ...È per questo che il gup del Tribunale di Bari, Anna Perrelli, ha rinviato a giudizio l’ex consigliere regionale con l’accusa di concorso in bancarotta fraudolenta. L’inchiesta della pm Bruna ...Gli ex concorrenti del programma, come è noto, si erano lasciati ma qualche settimana fa su Instagram hanno annunciato ai fan il loro ritorno insieme. Manuel e Francesca di Temptation Island a ...