Hunter Biden accetta di testimoniare a porte chiuse alla Camera

La Camera dà il via libera all' impeachment di Joe Biden . Il Congresso Usa ha dato l'ok all'inchiesta di impeachment , cioè la rimozione forzata da ... (ilgiornaleditalia)

Garland ha sempre rivendicato l'indipendenza della giustizia in tutte le inchieste, sia contro Trump che contro. Loading... Dalle file del partito Repubblicato, poi, arriva un siluro da ...Garland ha sempre rivendicato l'indipendenza della giustizia in tutte le inchieste, sia contro Trump che contro. leggi anche Donald Trump: Potrei campare 200 anni se non mangiassi cibo ...Il segretario alla Giustizia Garland ribatte: «La tempistica dei processi non dipende da noi». Haley esorta «The Donald» e Biden a lasciare spazio a una «nuova generazione» ...Il messaggio contenuto all'interno delle argomentazioni presentate dagli avvocati del tycoon al tribunale che deve esprimersi sull'ex presidente. "Escludermi dal voto 2024 priverebbe dei diritti ...