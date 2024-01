«Ho paura di avere una bomba in auto» | l’allarme di una donna dopo i maltrattamenti dell’ex | chiusa per alcune ore la A10

(Di venerdì 19 gennaio 2024) «Hodiunain» aveva detto unache ha chiamato il servizio di emergenza lungo l’strada A10. Lasi era fermata in una piazzola di sosta tra Borghetto e Pietra Ligure, in provincia di Savona, e aveva lanciatoche ha bloccato l’strada perore. Originaria della Nigeria, lavive a Pontedera e alla polizia ha raccontato di aver subitodall’ex compagno. Il suo timore era che l’uomo avesse intenzione di ucciderla. Mentre viaggiava aveva sentito un rumore sospetto, quindi ha accostato e chiamato il servizio di emergenza. Le verifiche degli artificieri Arrivati sul posto gli agenti ...

L'allarme è stato lanciato da una donna che ha chiamato la sala radio di Autofiori affermando di 'essere ferma in una piazzola di sosta' e di avere 'una bomba in auto'. Sul posto si ...L'allarme è stato lanciato da una donna che ha chiamato la sala radio di Autofiori affermando di 'essere ferma in una piazzola di sosta' e di avere 'una bomba in auto', una Citroen C4. ...L'autostrada A10 è stata chiusa al traffico tra i caselli di Borghetto e Pietra Ligure a causa di un allarme bomba partito dalla vettura di una donna…