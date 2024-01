Hit Parade | Simba La Rue debutta in cima alla classifica

Leggi su velvetmag

(Di venerdì 19 gennaio 2024) Ormai l’epoca del rap non solo arrivata. La stiamo vivendo a pieno. In tutte le sue sfumature, anche quelle trap. La nuovaFimi/Gfk descrive le ultime preferenze del panorama musicale in Italia. Uno scenario in cui al vertice si posizionano personaggi comeLa Rue e Gemitaiz. L’epoca del rap si fa strada e va avanti, lo dimostrano anche le ultime classifiche musicali. La Top10 stilata dalle vendite registrate da Fimi/Gfk premia ancora per un’altra settimana il mondo del rap e del trap italiano, tra album, singoli e vinili. Laregistra la discesa del cantautorato, che cerca in tutti i modi di resistere. Il podio dellatraLa Rue e Gemitaiz, foto Ansa – VelvetMagAl primo posto degli album più venduti si piazzaLa Rue, che ha ...