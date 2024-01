Highlights Sinner-Baez 6-0 6-1 6-3 | terzo turno Australian Open 2024 VIDEO

Il video con gli Highlights di Sinner-De Jong , match valevole per il secondo turno degli Australian Open 2024 . Tutto facile per il numero quattro ... (sportface)

Il video con gli Highlights di Sinner-De Jong , match valevole per il secondo turno degli Australian Open 2024 . Tutto facile per il numero quattro ... (sportface)

Highlights Sinner-van de Zandschulp - primo turno Australian Open 2024 (VIDEO)

Il video con gli Highlights di Sinner-van de Zandschulp, match valido per il primo turno degli Australian Open 2024. Comodo successo in tre set per ... (sportface)