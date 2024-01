Highlights e gol Inter-Lazio 3-0 | semifinale Supercoppa Italiana VIDEO

(Di venerdì 19 gennaio 2024) Ilcon glie i gol di3-0,della. A Riad, in Arabia Saudita, si cerca la sfidante del Napoli e ben presto appare chiaro che questa sarà la formazione nerazzurra, che la sblocca dopo pochi minuti grazie al sigillo di Thuram e che più volte sfiora il gol prima dell’vallo, soprattutto con la traversa piena di Barella. Nella ripresa il rigore di Calhanoglu chiude i giochi, Frattesi arrotonda per il tris definitivo. Di seguito ecco le immagini salienti della sfida. LE PAGELLE Apro e mi ritrovo questo capolavoro di azione. Il tacco di Dimarco per Thuram madre de dios. Bravi ragazzi così #pic.twitter.com/DJnASLAHei — Valeria (@rialev ms) January 19, ...

