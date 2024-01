Highlights Djokovic-Etcheverry 6-3 6-3 7-62 | terzo turno Australian Open 2024 VIDEO

(Di venerdì 19 gennaio 2024) Ilcon glidi, sfida valevole per ildegli. Vittoria in tre set per il numero uno al mondo, che dopo aver sofferto più del previsto contro Popyrin nelprecedente decide oggi di non fare sconti e chiude senza sprecare troppe energie in vista degli ottavi di finale. SportFace.

... anche Sportface.it seguirà l'incontro dinel primo Slam della stagione. Il nostro sito, infatti, accompagnerà i propri lettori con news, aggiornamenti, approfondimenti,e le ...... anche Sportface.it seguirà il match dinel primo Slam della stagione. Il nostro sito, infatti, accompagnerà i propri lettori con news, aggiornamenti, approfondimenti,e le parole ...Novak Djokovic of Serbia plays a forehand return to Tomas Martin Etcheverry of Argentina during their third round match at the Australian Open tennis championships at Melbourne Park, Melbourne, ...Catch up on the highlights between Novak Djokovic & Tomas Martin Etcheverry in Round 3 of the 2024 Australian Open Men's Singles Tennis.