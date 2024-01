Hien | «Contento di essere all’Atalanta Ero vicino anche in estate | ma…»

(Di venerdì 19 gennaio 2024) Le dichiarazioni del nuovo difensore dell’Atalantadopo queste prime settimane in nerazzurro e voglia di continuare a fare bene Ai microfoni di Bergamo TV, il difensore dell’Atalantadopo queste prime settimane in nerazzurro: tra curiosità e voglia di fare bene a Bergamo. «Sono molto. C’èHolm che mi può aiutare per tante cose: io penso che sia una squadra forte. Eroin, però per tutta una serie di motivi non si è concretizzato: l’importante però è. Preferisco la posizione di centrale, però posso aiutare la squadrada braccetto. Dai miei compagni posso imparare tanto: soprattutto dal punto di vista dell’attenzione».

