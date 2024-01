Hercules | Guy Ritchie abbandona il live-action Disney

(Di venerdì 19 gennaio 2024) Il noto regista britannico Guynon sarà più alla guida del prossimotargato. Basato sul grande classico del 1997, sembra per ora in lista per essere il prossimo remake della nota casa d’animazione Il regista britannico Guydice addio alla regia del prossimo. Una notizia che fa cadere i fan in un vortice di dispiacere, già ansiosi di vedere sul grande schermo uno dei migliori classici. Ispirato al grande cult d’animazione del 1997, ha conquistato (e continua a conquistare) intere generazioni grazie alle grande narrativa e musicalità contenuta. La notizia diffusa nelle scorse ore da fonti esterne, ha sottolineato ...

Voci anche sul cast, con i nomi di Ariana Grande e Taron Egerton come possibili opzioni per i ruoli di Meg e del protagonista. Ora qualcosa è cambiato: Guy Ritchie avrebbe lasciato la regia. Daniel RPK ha rivelato che Guy Ritchie non farebbe più far parte dell'atteso live action targato Disney. Secondo le indiscrezioni, il regista ha abbandonato la produzione del film.