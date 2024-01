Harry ritira causa per diffamazione contro il Mail on Sunday

(Di venerdì 19 gennaio 2024) (Adnkronos) – Il principehato laperl'editore delon, Associated Newspapers. A far arrabbiare il principe era stato un articolo dell'edizione domenicale delsul suo ricorso legale presso il ministero dell'Interno per i cambiamenti effettuati alla sua scorta di sicurezza dopo la decisione di abbandonare i

Poco dopo, un portavoce dei Sussex ha spiegato cheintende concentrarsi sulla disputa con il ministero dell'Interno in modo da garantire la sicurezza della sua famiglia quando si trova nel ...Il Principela causa di diffamazione contro l'editore di un giornale britannico Ma è solo una delle tre che sta portando avanti contro i principali editori di media del Regno Unito di Giovanni ...(Adnkronos) – Il principe Harry ha ritirato la causa per diffamazione contro l’editore del Mail on Sunday, Associated Newspapers. A far arrabbiare il principe era stato un articolo dell’edizione domen ...Il duca di Sussex già a dicembre aveva dovuto pagare 48.447 sterline al gruppo editoriale Anl, fra indennizzi e spese processuali. Secondo il Telegraph è sempre più escluso dalle vicende dei Windsor: ...