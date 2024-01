HarmonyOS Next | Huawei rompe definitivamente con Android

non utilizza librerie Android , né è in grado di aprire file APK (sostituiti dai file HAP). La versione attuale - ovvero quella disponibile anche in Europa - sfrutta invece le librerie ...Per quanto riguarda il sistema operativo, la serie di smartphone Huawei potrebbe essere dotata del sistema operativo, completamente indipendente e non basato su Android. Questa scelta ...Huawei Technologies has officially launched the latest version of its in-house operating system, Harmony, signaling a departure from its reliance on Android apps. The company’s HarmonyOS Next platform ...The goal is to offer more half a million apps in the near future. During its HarmonyOS Ecosystem development event, Huawei's President of Device ...