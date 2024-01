Hamas ha conservato in frigo e venduto le teste delle vittime ebree

(Di venerdì 19 gennaio 2024) I terroristi dihannoleloroneiriferi e le hanno messe in vendita sul dark web per 10 mila dollari. Sì, avete letto bene, se volete investire 10 mila dollari e avete dimestichezza con il dark web, potete mettere in bacheca unadi, ma nondi uno qualsiasi degli attentati che in questi anni Israele ha subito a scadenza fissa, ma la testa di unapersone massacrate e poi decapitate il 7 ottobre 2023 nei kibbutz, durante il rave party o nella città di Sderot.quindi, o chi per lui, cerca ora di monetizzare i trofei della mattanza portati dai suoi eroi al ritorno ...

Ma nonostante questo, il popolo ebraico ha sempre la capacità di mantenere viva la ... è rappresentata dal risorgere dell'antisemitismo e dalla violenza di Hamas. Altro orrore firmato Hamas. A raccontare quanto fatto dai miliziani è David Tahar in un'intervista al Canale 14. Suo figlio Adir è stato decapitato e la testa portata dentro Gaza dai paramilitari. In un'incursione terroristica devastante avvenuta il 7 ottobre dell'anno scorso, vicino al kibbutz Nir Oz in Israele, la violenza e la brutalità hanno ...