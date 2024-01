Haeil-5-23 | la Corea del Nord testa il sistema di armi nucleari sottomarine

(Di venerdì 19 gennaio 2024) Ladelha condotto un test del suodi. La decisione di svolgere il test è stata presa in segno di procontro le esercitazioni militari congiunte di questa settimana didel Sud, Stati Uniti e Giappone, secondo quanto ha riferito il media statale KCNA. Il test ha riguardato il-5-23, ovvero il nome dei suoi droni d’attacco sottomarini con capacità nucleare. A effettuarlo il think tank del ministero della Difesa nelle acque al largo della sua costa orientale. «La tecnica di contrattacco sottomarino del nostro esercito basata sul nucleare viene ulteriormente perfezionata e le sue varie azioni di risposta marittima e subacquea continueranno a ...

