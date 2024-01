Hacker e mazzette per vincere gare d’appalto | nuove ombre su Valcart | “Per Rogno un brutto risveglio”

Leggi su bergamonews

(Di venerdì 19 gennaio 2024). Il sindaco Cristian Molinari sceglie la diplomazia. “Ho massimo rispetto per le indagini, ma non dimentico cheè un’azienda che dà lavoro a 70-80 famiglie di. I titolari sono persone che si spendono per la vita pubblica. Nel periodo covid sono stati i primi a donarci le mascherine e ci hanno dato una mano con l’accoglienza dei profughi ucraini. Certo, è stato un– ammette il primo cittadino -, nessuno lo nega. Seguiremo con attenzione l’evolversi della vicenda”. Al di là dell’encomiabile impegno per il paese, iniziano ad addensarsi un po’ troppesuSrl, società diche si occupa di gestione dei rifiuti, già finita al centro di un’indagine per incendio doloso nel 2019. Il rogo di quattro capannoni ...